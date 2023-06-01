بروكسل ـ كونا: أجرى مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي لقاءات مع عدد من المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي من بينها جهاز العمل الخارجي الأوروبي والمجلس الأوروبي.



وذكرت سفارتنا لدى بلجيكا في بيان صحافي أن السفير معرفي بحث مجالات التعاون الثنائي ومناقشة عدد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التحضيرات الخاصة بالجولة الرابعة لاجتماعات كبار المسؤولين.



وأضاف البيان أن السفير معرفي التقى أيضا خلال زيارته إلى بروكسل كلا من مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي السفيرة هيلين لوغال والمستشار الخاص للسياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي سايمون موردو.



من جانبه أكد سفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي أن الزيارة خرجت بنتائج إيجابية تصب في تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والاتحاد الأوروبي.