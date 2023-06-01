حنان عبد المعبود



اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) فعاليات نادي نزاهة الصيفي الخامس الذي أقيم بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية والقطاع الخاص من 29 إلى 31 مايو 2023 تحت شعار «الشباب من أجل النزاهة والشراكة والتعلم»، وذلك بإطلاق مجموعة من التوصيات كما يلي:



- حوكمة المؤسسات التعليمية بما يرفع من كفاءتها ويضمن نزاهتها، تعزيز الإبداع والابتكار في نظام التعليم والاهتمام بالتعليم المهني وتشجيع الشباب للانخراط فيه، وتشجيع الشباب والطلبة على التعليم الذاتي بعد التعليم الأكاديمي وتنمية سقف الثقافة وآفاق الفرد المعرفية.



- تعزيز نزاهة التعليم من خلال محاربة كافة أوجه الفساد في التعليم وتبني أنظمة الرقابة فيها، مع وضع رؤية وخطط تعليمية تتماشى مع احتياجات العصر الحديث وسوق العمل، وتسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ودورها الإيجابي في التنمية المجتمعية.



- ضبط الرقابة والمحاسبة بوسائل التواصل الاجتماعي في تداول المعلومات والنشرات الإخبارية، وإقامة دورات تدريبية حول الالتزام بمعايير الأخلاق والمهنية الصحافية للصحافيين الجدد من خلال بوابة وزارة الإعلام أو مؤسسات المجتمع المدني.



- تفعيل مدونات السلوك للعمل الإعلامي أصبحت حاجة ملحة لتعزيز الرقابة الذاتية للإعلامي، وتفعيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإبلاغ عن قضايا الفساد.



وجاء الختام بعد عقد جلستين تم خلالهما التطرق في الجلسة الأولى لمحور «مجتمعات آمنة وقادرة على الصمود» شارك فيها كل من: الأمين العام المساعد للوقاية م.أبرار الحماد، ونائب رئيس شركة IHS بابا مامادو ديالو، والناشطة الاجتماعية فجر الخليفة.



وتطرقت الجلسة الأخرى إلى الممارسات الشبابية التطوعية الناجحة بمشاركة رئيس جمعية التراث الكويتية فهد العبدالجليل، ورئيس فريق تراحم التطوعي داوود الخراز، ومدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة وليد الأنصاري، ومساعد مدير قسم التواصل في مؤسسة لوياك أحمد عبدالمحسن.