أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران زادت بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب، على الرغم من نفي طهران السعي لحيازة القنبلة النووية.



وذكر تقرير قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة أن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.



وبذلك بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ 4744.5 كيلوغراما في 13 مايو المنصرم، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام.



في المقابل، لفتت الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى «تقدم» في التعاون وقررت إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان، أحد المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعلنة، وهي مسألة تثير توترا بين إيران من جهة، وكل من الوكالة ودول غربية من جهة أخرى.



وجاء في التقرير أن الوكالة «ليس لديها أسئلة إضافية. ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة».



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير آخر، إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.



وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان حيث تنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب.



ونوهت الوكالة الى أنها «تنتظر تجاوب إيران لمعالجة قضايا» منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.