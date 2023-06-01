منصور السلطان



أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أن مشروع البصمة البيومترية يسهم في توافر قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض الكويت ويبلغ من العمر 18 عاما وما فوق.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب جولة تفقدية قام بها الفريق البرجس لعدد من مراكز البصمة البيومترية للوقوف على مستوى الأداء وسرعة الانجاز والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين.



ونقل الفريق البرجس إلى منتسبي الإدارة العامة للأدلة الجنائية القائمين على المشروع تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد



وأكد الفريق البرجس حرص الشيخ طلال الخالد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والمقيمين للتسهيل عليهم في الحصول على البصمة البيومترية.



وأوضح «أنه لا توجد موانع للسفر دون أخذ البصمة البيومترية» مؤكدا أنها مطبقة فقط أثناء العودة إلى البلاد.



وأضاف أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية اتخذت جميع الإجراءات للتيسير على القادمين وجاهزيتها لإنجاز البصمة لهم، معربا عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ خطط التطوير والتحديث في القطاعات الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.