وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله عصر أمس إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك لحضور حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وكان في استقباله على أرض المطار أمين عمان الكبرى د.يوسف الشواربة والقائم بالأعمال في سفارتنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المستشار د.مبارك سعد الهاجري. وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك لحضور حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.