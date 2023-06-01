أسامة دياب



كشف سفير بيرو لدى البلاد كارلوس فيلاسكو، أن حكومة بلاده قدمت مقترحا إلى وزارة الخارجية الكويتية لإعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول لبلاده، وذلك لتنشيط السياحة وزيادة عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلاده سنويا، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة على هذا المقترح قريبا. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش عرض تقديمي عن فن الطهي البيروفي ومأدبة غداء لتذوق الطعام البيروفي أقامها على شرف عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وبحضور السفير الإسباني ميغيل مورو أغيلار وأعدها نجله الشيف مارتن فيلاسكو الذي حضر خصيصا من براغ لهذه المناسبة.



ولفت السفير فيلاسكو إلى أن المشاورات بشأن اتفاقية إعفاء الكويتيين من تأشيرة دخول بلاده قد بدأت بالفعل، داعيا الكويتيين إلى زيارة بلاده التي تتمتع بطبيعة خلابة وتنوع ثقافي وحضاري كبير، مشيرا إلى أن السفارة أصدرت 150 إلى 200 تأشيرة من نهاية عام 2021 حتى نهاية عام 2022.



واشار إلى أن إجراءات التأشيرة بسيطة وميسرة ومدة إصدارها لا تستغرق أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام للكويتيين ممن يحملون تأشيرة أميركية أو «شينغن»، مضيفا أن السياح الكويتيين مرحب بهم في بلاده وهم من السياح رفيعي المستوى، لافتا من ناحية أخرى إلى أن «هناك مقترح من بيرو لتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الكويت».



وعما إذا كان لديهم خطة لافتتاح مركز ثقافي لتعليم اللغة (الإسبانية)، أوضح السفير أنه«لا يوجد أي معهد لتدريس اللغة الإسبانية في الكويت، ولم يتم التطرق في محادثاتنا مع الجانب الكويتي حول هذه الأمر».



وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموح المطلوب ويحتاج إلى أن يتم تطويره رغم أن هناك عدد كبير من منتجاتنا وسلعنا متاحة في الأسواق الكويتية من الفواكه والخضراوات، ونطمح إلى تحسين مستوى هذا النوع من التبادل بين البلدين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.



وأشار إلى أنه يسعى للقاء المسؤولين الكويتيين لعرض خبرات بلاده وتقديم المساعدة الفنية في المجال الزراعي، مضيفا: سيكون لنا في المستقبل القريب لقاءات مع مسؤولي هيئة الزراعة والثروة السمكية والذين سبق أن قدمنا لهم ملاحظاتنا وأبدوا بدورهم اهتمامهم بما يمكن أن تقدمه بلادنا للمساعدة التقنية في المجال الزراعي، ونحن بانتظار هذا الاجتماع لتقديم المقترح وتوقيع اتفاقية تعاون يمكن بموجبها جلب فنيين متخصصين في المجال الزراعي من بيرو إلى الكويت وتطوير المحاصيل لمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فنحن نريد أن نشارك الكويت في خبراتنا الزراعية.