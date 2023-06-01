عبدالكريم العبدالله



اختتمت وزارة الصحة أمس فعاليات الحملة الوطنية التوعوية بأضرار التبغ على الصحة والبيئة تحت شعار «لنزرع الغذاء.. وليس التبغ» بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين. وقال مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال إن جميع المشاركين في الاحتفال باليوم العالمي للتدخين من جمعيات نفع عام وموظفين وممثلي الإدارات المختلفة بوزارة الصحة وغيرهم من المشاركين يقومون بواجبهم في التوعية بمخاطر التدخين على الفرد والمجتمع.



وأكد البصيري أن إدارة منطقة مبارك الكبير تسعد باستضافة إدارة تعزيز الصحة للاحتفال باليوم العالمي للتدخين في مستشفى جابر، مشيدا بإسهامات إداراتي الصحة المدرسية وتعزيز الصحة والمدن الصحية وجمعية مكافحة التدخين في توعية مختلف شرائح المجتمع لاسيما طلبة المدارس من أخطار آفة التدخين. وأكد أهمية منع التدخين في مرحلة عمرية مبكرة للحماية من المخاطر المستقبلية، داعيا أولياء الأمور إلى أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لأطفالهم يحتذى به في الامتناع عن التدخين. كما دعا البصيري أعضاء مجلس الأمة المرتقب لفرض ضريبة على التدخين واتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذه الآفة المجتمعية الخطيرة.



من جانبه، كشف نائب رئيس البرنامج الوطني لمكافحة التدخين د.أحمد الشطي أن أسعار السجائر في الكويت هي الأرخص خليجيا، لافتا إلى أن هناك طموحا بأن يتم رفع الأسعار واحتساب ضريبة القيمة المضافة للتبغ في الكويت لكي يتم التقليل من معدلات الاستهلاك وخفض أعداد المدخنين في البلاد.



وأضاف أن مكافحة التدخين يجب أن تستمر على مدار العام، حيث إن التدخين يؤثر على إجمالي الوفيات والمرضى في الكويت وانه سبب رئيسي في العديد من الأمراض وأن معدل انتشار التدخين والاستهلاك في الكويت في تصاعد، حيث إن شخصا من كل خمسة في الكويت مدخن في فئة اليافعين.