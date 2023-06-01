







حنان عبدالمعبود



نظمت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان يوما توعويا بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع في منطقة صباح السالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي يصادف 31 مايو من كل عام، وتضمنت الفعاليات محاضرة حول أضرار التدخين، ألقاها استشاري الأورام رئيس مجلس إدارة الجمعية د.خالد الصالح. وأكد د.الصالح خلال المحاضرة أن الجمعية تقوم بمختلف الأنشطة والمبادرات للتوعية بأضرار آفة التدخين، إلا أن يوم 31 مايو يشهد زخما إعلاميا يسلط الضوء على اضرار التدخين، وما تقوم به الجمعية والعديد من الجهات في مجال توعية المجتمع بمخاطر التدخين وتوفير العيادات والأطباء المدربين لاستقبال الراغبين في الإقلاع عنه وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم. وقال الصالح: بلغ عدد المدخنين مليارا و300 ألف مدخن في العالم و80% منهم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، مشيرا الى ان هناك حوالي 8 ملايين شخص يموتون قبل الأوان سنويا بسبب التدخين، ويبلغ عدد المدخنين الرجال في الكويت 39.2%، والنساء 3.3%، مبينا ان السيجارة القاتلة تحتوي على الأقل على 80 مادة مسببة للسرطان، حيث تسبب سرطانات الرئة والقولون والبروستاتا والجلد والمعدة والفم والحنجرة، كما أن التدخين يساهم في 25% من وفيات الكويت السنوية. وأوضح أن رفع أسعار السجائر بنسبة 50% ينقذ 1000 شخص سنويا، وتوفر الجمعية عيادة للإقلاع عن التدخين في مقرها بالقادسية وتستقبل المراجعين كل أربعاء من الساعة 5 حتى 8 مساء، كما وفرت خطا مباشرا لحجز المواعيد وهو 94704366 خدمة للراغبين بالإقلاع عن التدخين، حيث يقوم عليها أطباء مختصون، ويتم توفير العلاجات للمراجعين ومتابعتهم بصورة مستمرة بناء على قاعدة البيانات الخاصة بالعيادة.



ومن جانبها، قالت طبيب العائلة بالمكتب الاعلامي لوزارة الصحة د.هديل العون: هناك اعتقاد خاطئ في المجتمع بأن المخاطر الصحية للسجائر والشيشة الالكترونية أقل من التدخين العادي، مؤكدة ان الضرر أكبر لما تحمله من مكونات واضافات ضارة.