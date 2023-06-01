عبدالعزيز الفضلي



اختتمت أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، برعاية رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال تحت شعار «الكشفية والعمل الإنساني».



وقال أمين عام الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الكويتي حسن السبتي إن المؤتمر خرج بعدة توصيات منها إسقاط رسوم الاشتراك المستحقة الأداء على الجمعيات والروابط لرواد الكشافة والمرشدات عن الأعوام السابقة لمرة واحدة فقط والمطالبة بالرسوم عن الأعوام 2021-2022-2023 على أن تعاود الروابط والهيئات دفع الاشتراكات كاملة كما هو مقرر والتأكيد على قرارات المؤتمرات السابقة باقتطاع 15% من مداخيل الأنشطة التي تقيمها الرابطات والأمانة العامة للاتحاد على المستوى العربي لصالح الاتحاد، مشيرا الى أن المؤتمر قرر المصادقة على تثبيت العمل بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المعمول بها والمصادق عليها عام 2014 خلال أعمال المؤتمر السابع للاتحاد الذي عقد في المغرب.



وأوضح السبتي انه تم قبول الدعوة من قسم الكشافة والمرشدات القطرية لاستضافة المؤتمر الحادي عشر في عام 2026 في قطر وتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على تلك المبادرة الطيبة، كما تم قبول عضوية سلطنة عمان (لجنة رواد الكشافة والمرشدات) في الاتحاد، لافتا الى أن المؤتمر أوصى بتوزيع النظام الأساسي المعمول به حاليا على الروابط المشاركة للاطلاع وإبداء الرأي حول مقترحات التعديلات إن وجدت من عدمه على أن ترسل الملاحظات المراد تعديلها إلى الأمانة العامة للاتحاد في موعد أقصاه 31 أغسطس إضافة الى تنشيط المتجر الكشفي في الأمانة العامة للاتحاد وتطوير موجوداته وحث الروابط على اقتناء موجوداته وتشجيع إقامة التوأمة والشراكة بين الروابط الأعضاء.



وشهدت الجلسة الختامية كلمة للوفد الكويتي ألقاها رئيس الوفد علي العلي متحفظا فيها على تأجيل التعديل على النظام الأساسي للروابط بالاتحاد، مشيرا إلى ان ما قدمناه ليس يجديد بل كان بناء على ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاستثنائي في الكويت بأن تقدم الروابط مقترحاتها لإقرارها بهذا المؤتمر بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.



وبين العلي أن التعديلات التي قدمتها الكويت تتناسب مع المسميات الحكومية بالبلاد لتسهيل إجراءات الأمانة العامة للاتحاد بعد نقلها إلى الكويت، مؤكدا تمسك الوفد الكويتي بما قدمه ويعتبر قائما دون تكرار ولا يحتاج للإعادة بناء على ما تقرر سابقا، مؤكدا أن اكثر الروابط العربية تحت إشراف الجمعيات الكشفية وتساعدها ماديا ومعتمدة عليها في الأنشطة وبصفة رسمية، ومسماها مختلف من دولة لأخرى فمنها ما يكون تحت مسمى لجنة او قسم او رابطة.