«زين ميكروفون» فقرة إعلامية متميزة استضافت كبار ضيوف الملتقى

الشركة قدمت ورش عمل تفاعلية حول أساسيات وأساليب العمل الإعلامي



أضافت «زين» بصمة مميزة خلال مشاركتها في أعمال الملتقى الإعلامي العربي بنسخته الثامنة عشرة، تحت شعار «إعلام المستقبل.. مستقبل الإعلام» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور كوكبة من الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم العربي.



وشهد حفل الافتتاح حضور ممثل راعي الملتقى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، ونخبة من الوزراء والسفراء والديبلوماسيين.



وشهدت أعمال الملتقى مشاركة الرئيس التنفيذي إيمان الروضان في حلقة نقاشية خاصة بعنوان «تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات»، والتي قامت خلالها بتسليط الضوء على أهمية دور التكنولوجيا كعنصر تمكين لتطوير واستدامة المجتمعات وقطاعات الأعمال، مبينة أن «زين» تعتبر إحدى رواد التكنولوجيا والتحول الرقمي. وناقشت الروضان الدور الحيوي الذي لعبته التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى المعرفة وتمهيد الطريق نحو الثورة الرقمية، وتوفير وصول سهل ومجاني لمصادر المعرفة المتنوعة مثل الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية، ورفع الوعي الرقمي في المجتمع، وتقديم أجيال جديدة في ريادة الأعمال، وتطوير البنى التحتية للمجتمعات، وتطوير البحث العلمي وتحسين جودة الحياة.



وقامت «زين» بالمشاركة في الملتقى عبر عدد من الأنشطة الثقافية المميزة التي قدمتها لإضافة المحتوى الهادف إلى برنامج الحفل، منها برنامج «زين ميكروفون» مع الإعلامي والمذيع عبدالرحمن الجاسر الذي استضاف عددا من كبار ضيوف الملتقى، منهم رئيس تحرير جريدة الراي وليد الجاسم، ووزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، والإعلامي مصطفى الآغا، والإعلامي فخري عودة، والإعلامية هالة سرحان والكاتب مدحت العدل.



كما قامت «زين» باستضافة ورشتي عمل حول أساسيات التقديم في التلفزيون والإذاعة والبودكاست وأساسيات كتابة المحتوى الإبداعي وإعداد البرامج والأسئلة الحوارية، قدمهما الإعلامي علي نجم لضيوف الملتقى، وشهدت الورشتان إقبالا مميزا من المهتمين بالإعلام.



وأتت شراكة «زين» الاستراتيجية للملتقى الإعلامي العربي الممتدة على مدى السنوات العشر الماضية انطلاقا من إيمانها بأهمية الإعلام وأثر الرسالة الإعلامية في المجتمعات، ودعما منها للقطاع الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي، فالشركة تفخر بكونها شريكا رئيسيا في نجاح هذا الملتقى الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة العربية.



واحتفل الملتقى هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسه، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث شهد تواجد كبار المسؤولين من الدول العربية من ضمنهم وزراء خارجية ووزراء إعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية وكبار مسؤوليها، هذا بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحافيين والمذيعين والفنانين، إلى جانب الأكاديميين وأساتذة الإعلام، الذين شاركوا في 14 جلسة حوارية وورشة عمل وندوة وحوار مفتوح.



وتبرز مشاركة «زين» السنوية في هذا الملتقى الثقافي المميز مدى التزامها بممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، فالشركة حريصة على تفعيل دورها في التفاعل مع المنتديات الفكرية والثقافية والإعلامية التي يعتبر هذا الملتقى من أبرزها في المنطقة العربية.



ويعد الملتقى الإعلامي العربي واحدا من أضخم الفعاليات التي تعنى بالنشاط الإعلامي العربي، ويستضيف نخبة من الإعلاميين المتميزين والوزراء ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية ومديري أكبر المحطات الفضائية، بالإضافة إلى العديد من الكتاب والمؤلفين والفنانين ورجال الأعمال والشخصيات العامة وغيرهم، وذلك من كافة أوساط العالم العربي.



وتأسس الملتقى الإعلامي العربي في الكويت عام 2003 بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، ويسعى لتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، ويعقد العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية بمشاركة العديد من الضيوف بمختلف تخصصاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين في المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية الحكومية والخاصة وكوكبة من نجوم الإعلام والصحافة.