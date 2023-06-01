عبدالعزيز المطيري



أشاد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية حمد الهرشاني بالخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما لله، مؤكدا أن مضامينه هي بوصلتنا في العمل الحكومي والبرلماني لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين وملتزمين بما جاء في الخطاب.



ودعا الهرشاني في ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في الصليبخات بعنوان «الكويت أولا» الجميع الى التعاون والالتزام بما جاء في الخطاب وعدم التعسف وأن نكون رجال دولة قولا وفعلا من اجل مصلحة الكويت وأهلها، ولن يتحقق الإصلاح إلا بتعاون الجميع والنوايا الصادقة.



وقال: كلنا ثقة في قيادتنا الحكيمة والحكومة للمضي قدما لدفع عجلة التنمية والتطور من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا.



وذكر الهرشاني «كنت ولازلت معتزا بثقتكم الغالية وأعمل بكل أمانة وإخلاص من أجل مصلحة الكويت وشعبها لا ممثلا لتيارات ولا احزاب سياسية او دينية وتوجهاتنا واضحة للجميع «فالكويت أولا واخيرا».



وتابع «والجميع يعلم بنوايانا من أبناء الكويت والدائرة بشكل خاص لذلك نحن ملتزمون بتعهداتنا معكم دائما وأبدا بإذن الله».



وأوضح الهرشاني «على مدار سنين طويلة وأبوابنا مفتوحة للجميع دون استثناء ودائما موجودين لخدمتكم».



كما أننا سعينا واجتهدنا بالتعاون مع الحكومة لخدمة أبنائنا وبناتنا بكل صدق وأمانة لتحقيق طموحاتهم وأولوياتهم.



وزاد «أتمنى من الجميع تحري الدقة فيما يتداول من إشاعات مغرضة التي لا تمت للحقيقة بصلة والتي تؤثر على العملية الانتخابية، ونحن متفائلون بالمستقبل مستمرون بعون الله في طريقنا ومبادئنا الثابتة التي لا نحيد عنها لخدمة الكويت وأهلها».



وذكر الهرشاني «الجميع يعلم انه لا توجد لدي قبلية أو طائفية أو فئوية أو حزبية وجميع اهل الكويت متساوون لدي دون تفرقة».



وقال «يجب أن نبتعد عن تصفية الحسابات والابتزاز والعبث والمساومات والصوت العالي الذي لم يستفد منها احد وشلت الانجاز وعطلت مصالح البلاد والعباد سنين طويلة». لذا أرجو منكم انتم حسن اختيار ممثليكم من اصحاب الحكمة والعقل والصدق ويكفي التجارب السابقة التي وصلتنا لعدم الاستقرار والإنجاز. ولن يكون هناك إصلاح او حل للأمور العالقة على جميع المستويات إلا بتحمل المسؤولية من الجميع بداية من الناخبين ثم الحكومة والمجلس».