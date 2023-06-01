الشركة تبنت استراتيجية تحول رقمي لتواكب التوجهات الحديثة لـ«المركزي» والبنوك الكويتية



عقدت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الأسبوع الماضي، وذلك في مقر الشركة، حيث أقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأسمال الشركة المدفوع 342 ألف دينار، على المساهمين الحاليين المقيدين بسجل أسهم الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة حتى تاريخ انعقاد الاجتماع.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر القيسي، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إن «ساي نت» حققت صافي أرباح عائدة للمساهمين بلغت 2.22 مليون دينار، وذلك بعد استقطاع مخصصات الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 1.6 مليون دينار.



ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغ 4.43 ملايين دينار، مقارنة بإيرادات السنة السابقة البالغة 3.331 ملايين دينار، وهو ما ساهم في تعزيز حقوق ملكية المساهمين لتبلغ نحو 17.62 مليون دينار.



وأشار إلى أنه في ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة منح مكافأة لأعضاء المجلس نظير مجهوداتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 2.2% من الأرباح بعد استقطاع واستنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع الأرباح على المساهمين بحسب النسبة المقترحة من مجلس الإدارة ومخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومخصص ضريبة زكاة المال بإجمالي 49 ألف دينار، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية والجهات المختصة ذات الصلة.



مرحلة بارزة



وقال القيسي إن الشركة شهدت مرحلة بارزة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وذلك عبر تطبيق عدة مبادرات وبرامج أسهمت بدورها في تطوير أعمال الشركة بطرق وآليات رقمية مبتكرة في إطار رؤية بنك الكويت المركزي في توفير خدمات التصنيف الائتماني وتحليل البيانات وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وذلك من باب حرص مجلس إدارة الشركة على التخطيط المسبق للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات التي أسهمت في توفير وترقية الأنظمة والبرامج الآلية لكي تتوافق مع التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في العديد من الإجراءات وفق أفضل مبادئ الشفافية والحوكمة.



وأضاف أن «ساي نت» كانت سباقة في مساندة ودعم جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وغيرها من القطاعات الأخرى ضمن أعلى مستويات الجاهزية لتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، كما تبنت الشركة استراتيجية تحول رقمي تلبي احتياجات وتطلعات الأعضاء المشتركين ومتطلبات العملاء من الأفراد والشركات، سواء من خلال تطوير الأنظمة القائمة، أو إضافة أنظمة مساندة، وبصورة استباقية لتواكب الشركة تلك التوجهات الحديثة في مجال استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة التي تعتبر نقلة نوعية أحدثتها نظم التحول الرقمي الجديدة.



الهوية الوطنية



وكشف القيسي عن قرار تعزيز الهوية الوطنية للاسم التجاري للشركة لتصبح (شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية) بعد مرور 23 عاما منذ تأسيسها لتعتبر تلك الهوية هي بمنزلة التأكيد على متانة وأهمية دور «ساي نت» في الحفاظ على الحياة الائتمانية في الكويت.



وأكد على إن تلك النتائج تؤكد قوة العناصر الجوهرية التي تعزز من أداء «ساي نت» وضمان جودة أعمالها كما أنها تعد أساسا راسخا ترتكز عليه خطط النمو خلال العام القادم، ولذلك سوف تواصل الشركة خلال 2023 تركيز مجهوداتها في مسار نموها المستقبلي من موقع ريادي ومتميز تعمل فيه على تعدد منتجاتها وابتكاراتها بطرق تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والخدمات الإستراتيجية عبر استخدام القدرات الرقمية المبتكرة التي يتم بناءها بصورة متطورة للتأكيد على تعزيز مكانتها في السوق المحلي والخارجي واقتناص المزيد من فرص النمو المجزية مما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاعات المصرفية والمالية في الكويت من حيث الكفاءة والإنتاجية والمصداقية ليتحقق معه الهدف المنشود في تنمية الوعي والثقافة الائتمانية لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت.



وفي الختام تقدم القيسي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لجميع مسؤولي بنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر، كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على الجهود المبذولة والتفاني في العمل مثمنا الدعم الكريم من جانب المساهمين والأعضاء المشتركين.