شاركت رئيسة الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ في منتدى قطر الاقتصادي 2023 الذي أقيم مؤخرا في العاصمة القطرية (الدوحة) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالتعاون مع شركة بلومبيرغ الإعلامية، وبحضور أكثر من 32 وفدا رسميا من دول العالم وألفي مشارك من داخل قطر وخارجها.



هذا، وقد شاركت محفوظ في جلسات المنتدى، حيث تناول في إحدى الجلسات النقاشية مدى أهمية تدخل الحكومات في حالة مواجهة البنوك لأية تداعيات سلبية جراء الظروف والمعطيات الاقتصادية والمالية الحالية.



وفي إحدى الجلسات النقاشية الأخرى، تحدثت رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي عن القطاع المصرفي في دول الخليج، وتناولت الأداء القوي للقطاع المصرفي الكويتي ومعدلات الربحية المرتفعة التي حققتها البنوك الكويتية في عام 2022، مؤكدة دور الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وتوجيهاته الرشيدة وإدارته المتحفظة للقطاع المصرفي الكويتي والتي ساهمت في المحافظة على هذا القطاع المهم للاقتصاد في ظل أزمات عالمية تجتاح العالم، مشيدة بدور إدارات المخاطر في البنوك وتحفظها نحو التوسع في منح الائتمان، مشددة على ضرورة عدم التوسع في منح الائتمان من دون وجود دراسات وأسس منطقية لهذا التوسع.



وقد سلطت نسخة هذا العام، والتي جاءت تحت عنوان «قصة جديدة للنمو العالمي» الضوء على أحدث التوجهات في مجالات التمويل والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والرقمنة ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، حيث تم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية.



وقد قدم المنتدى تشخيصا لواقع الاقتصاد العالمي لاستشراف مستقبله، من خلال التركيز على التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث شارك في أعمال المنتدى نخبة من قادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين ورؤساء الحكومات، لتسليط الضوء على الابتكارات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام.



ومن المعروف أن منتدى قطر الاقتصادي يسعى إلى تغطية كافة أركان الاقتصاد، سواء من ناحية التجارة وربطها بالطاقة أو الاستثمار أو التكنولوجيا الحديثة أو التوجه العام للمستهلكين، فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها على مجتمع الأعمال.