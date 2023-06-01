عقدت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك بنسبة حضور بلغت 97.233%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال بما في ذلك النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فضلا عن المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وكانت «يوباك» قد حققت خلال 2022 إيرادات بلغت 9.89 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 28.7% مقارنة بالعام 2021، وبلغ صافي أرباحها 690 ألف دينار، بما يعادل ربحية للسهم الواحد مقدارها 1.67 فلس.



وفي هذا الصدد، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «نحن سعداء بنتائج وأداء يوباك خلال العام 2022، ويعزى التحسن في أداء يوباك بشكل أساسي إلى الاستئناف التدريجي لحركة المسافرين في مطار الكويت الدولي على مدار العام، كما يسعدنا أن نشهد عودة إجمالي العمليات وكذلك أعداد الرحلات الجوية إلى المستويات الطبيعية، ونتطلع إلى أن تحقق يوباك الاستفادة من زيادة الرحلات اليومية وأعداد المسافرين خلال العام 2023 وما يليه».



وقد تم افتتاح ريم مول للجمهور في فبراير 2023، مع ما يقارب 100 وحدة تمارس أعمالها وتستقبل الجمهور حتى الآن، وكان في مقدمتها كارفور هايبر ماركت، أحد أهم المتاجر الرئيسية في المجمع والذي افتتح متجره للجمهور منذ أوائل عام 2022، حيث باشرنا باستقبال سكان أبوظبي وزوارها منذ ذلك الحين، مما مكن المتسوقين من التعرف على موقع ريم مول وتصميمه.



ومنذ فبراير يتم افتتاح المزيد من المتاجر تباعا، وتضم القائمة أكبر متجر لهوم سنتر في الإمارات، وفروع لكل من: زارا، مانغو، بوجي، ستراديفاريوس، سنتربوينت، بيرشكا، سيفورا، كيكو، تشاتلز آند مور، نايك، وسينما فوكس، وغيرها الكثير وهي من مول الريم توفر منفردة أو مجتمعة تجربة تسوق جديدة لا مثيل لها لكل الزوار.



ويسر شركة يوباك أن تعلن للجمهور عن الموعد المنتظر لافتتاح «سنو أبوظبي» - وهي حديقة الألعاب الثلجية المغلقة الوحيدة في أبوظبي، في 8 يونيو 2023، والتي ستمتع العائلات والشباب بألعاب المغامرات الثلجية المثيرة على مدار العام. هذا وتتوقع يوباك زيادة مطردة في افتتاح المتاجر الإضافية من قبل المزيد من المستأجرين خلال الأشهر المقبلة.



ويعتبر ريم مول في أبوظبي، الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار أميركي، أول نظام متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة مزود بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية وخدمات لوجستية، ويجمع بين مختلف خدمات المستهلكين وخدمات البيع بالتجزئة لضمان تجربة سلسة.



وفي الكويت، تدير يوباك 3 مشاريع رئيسية، تتضمن إدارة وتشغيل مركز التسوق في مبنى الركاب الرئيسي (T1) بمطار الكويت الدولي، ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، فضلا عن إدارة العقارات ومرافق وقوف السيارات في مطار الشيخ سعد، وكذلك إدارة مواقف السيارات والمرافق ذات الصلة في مبنى الركاب (T4) المخصص لرحلات الخطوط الجوية الكويتية.