

كشف حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، عن مفاجأة جديدة في فصول النزاع بين موكله والمنتجة سارة الطباخ.



وقال هلال إن المحكمة قضت في جلسة 28 مايو الماضي ببراءة الطباخ من التهم المنسوبة إليها في 6 جنح تبديد أقامها موكله محمد الشرنوبي ضدها، مضيفا في تصريحات صحافية، أن المحكمة أيضا حكمت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم تحكم برفض الدعوى المدنية، وتابع: «جار تقديم طلبات إلى النيابة العامة للطعن في الأحكام فيما يخص الشق الجنائي، والطعن بالنقض على الأحكام فيما يخص الشق المدني».



وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم قبول دعوى الطباخ الممثلة لشركة «إيرث برودكشن»، ضد غرفة صناعة السينما ومحمد الشرنوبي.



وكانت الطباخ قد طالبت بإلزام الغرفة والنقابات الفنية بإصدار قرار بمنع التعامل مع الشرنوبي إلا من خلالها، وكان تقرير هيئة المفوضين - من دون الحضور أمامها وتقديم الدفاع - قد جاء في صالح المدعية، إلا أنه بالمثول أمام المحكمة بعد ورود تقرير المفوضين وإبداء الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى.