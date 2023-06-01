أعلن عبدالله الشاهين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «على مشاركة محمد دحام وحسن حمدان مع المنتخب الأول في جميع الاستحقاقات.



وقال الشاهين في تصريح صحافي امس، ان موافقة الفيفا تأتي تتويجا للمساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي قام بها مجلس إدارة اتحاد الكرة لحسم هذا الملف، وتمكين الثنائي دحام وحمدان من تمثيل منتخبنا الوطني في جميع المشاركات.



وأوضح رئيس الاتحاد ان موافقة «فيفا» ستفتح الباب أمام العديد من المواهب المحلية الواعدة التي كانت تواجه عقبات كبيرة في السابق لتمثيل المنتخبات الوطنية، الأمر الذي وضع مجلس الإدارة أمام تحديات كبيرة للحصول على موافقة «فيفا» التي كانت أشبه بالمهمة المعقدة في الماضي.



وأكد الشاهين ان الثنائي دحام وحمدان من العناصر المميزة التي سيضع عليها الجهاز الفني للمنتخب آمالا كبيرة في الاستحقاقات المقبلة، وسيكونا إضافة مهمة على الصعيد الفني.