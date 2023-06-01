هادي العنزي



اتجه الجهاز الإداري لكرة القدم في نادي الفحيحيل، إلى إبرام التعاقدات المحلية، بعدما أغلق ملف المحترفين الخمسة للموسم المقبل، واستهل صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الدولي السابق ومهاجم الساحل السابق فيصل عجب لموسم واحد، على أن تتبعه صفقات محلية أخرى، من بينها حارس مرمى ليكون بديلا لخالد العجاجي الذي غادر إلى النصر، وذلك لتدعيم صفوف «الاشاوس» للموسم المقبل، بما يضمن معها استمرار تواجد الفريق ضمن فرق المقدمة في الدوري الممتاز.



وقد جدد الفحيحيل تعاقده مع المدرب السوري فراس الخطيب لموسم ثان، بعد نجاحه مع الفريق، وكذلك الثلاثي البرازيلي لويس فرناديز، ومواطنيه المدافع جوليو سيزار، والمهاجم فيتور دا سيلفا فييرا، والتعاقد لاعب أهلي طرابلس الليبي عبدالرحمن الحنشي.



من جانبه، شكر عجب مجلس إدارة الفحيحيل برئاسة حمد الدبوس والجهازين الفني والإداري، على الثقة التي أسندوها إليه، وقال لـ «الأنباء»: «أشكر إدارة نادي الساحل، على كل الجهود التي قدموها خلال الفترة الماضية، وآمل التوفيق للفريق في الموسم المقبل».



وفيما يتعلق بالانتقال إلى الفحيحيل، قال: «هو تحد جديد ومثير في الوقت نفسه، لاسيما أن الفحيحيل فريق متطور يلعب بطريقة حديثة، ونأمل أن نشكل إضافة للفريق الموسم المقبل بقيادة فراس الخطيب وخالد عبدالقدوس اللذين ساهما بإحداث نقلة نوعية للفريق الموسم الماضي».