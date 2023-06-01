أتـم الأردن استعداداته للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف اليوم. وقد أقام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مأدبة غداء حضرها نحو 4000 مدعو في مضارب بني هاشم. وقال الملك عبدالله خلالها: اليوم نفرح بالحسين ابني وابنكم.. وفرحتنا كملت بوجودكم معنا في مضارب بني هاشم.



هذا، وأهدى الملك عبدالله الثاني لولي عهده الأمير الحسين سيفا هاشميا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن، وتخلل ذلك عرض عسكري وفقرات فنية.



وقبل ذلك أقام الأمير عمر بن فيصل في منزله حمام العريس لسمو الأمير الحسين، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق سموه في القوات المسلحة.



وكتب عبر حسابه على «انستغرام»: «الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو».



ويقام الزفاف الملكي اليوم، لكن الاحتفالات بدأت منذ قرابة أسبوع بعروض جوية، وألعاب نارية، وحفلات غنائية مجانية.



وسيجوب الموكب الملكي الأحمر الذي يظهر في مناسبات ملكية ووطنية، اليوم، شوارع عمان مرافقا سيارة الأمير وعروسه. وسيتكون الموكب الذي سيحمل 71 عنصرا من الحرس الملكي، من 14 سيارة «لاندروفر» حمراء مكشوفة و10 دراجات نارية.



بعد القران، يقام في قصر الحسينية حفل استقبال ومأدبة عشاء.



وسـيـحـضـر الـزفـاف شخصيات عالمية أبرزها جيل بايدن، عقيلة الرئيس الأميركي، وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته.



وبمناسبة الحفل خصصت جامعة الزرقاء 10 مقاعد دراسية ابتهاجا بالزفاف، وقالت الجامعة في بيان صحافي، امس، إن المنح ستخصص لأبناء محافظة الزرقاء وبالتعاون مع محافظ الزرقاء، إيمانا من شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بعظم هذه المناسبة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلوب الأردنيين، ولمساعدة الساعين من أبناء المجتمع المحلي لاستكمال دراستهم ليكونوا بناة الوطن وعماده.