الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة الانتخابية في الاتحاد القطري لكرة القدم خلال اجتماعها الأخير اعتماد التصويت الإلكتروني في انتخابات رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد التي ستقام اليوم ضمن أعمال الجمعية العمومية العادية، لاختيار المجلس الذي سيدير الاتحاد للدورة المقبلة الممتدة من العام الحالي 2023 حتى 2027.



وترشح نائب رئيس الاتحاد الحالي جاسم راشد البوعينين لمنصب الرئيس ليكون مرشح نادي قطر الوحيد المتقدم لسباق الرئاسة لخلافة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تولى المنصب منذ عام 2005.



واعتمدت اللجنة الانتخابية خلال اجتماعها برئاسة عبدالله الملا ترشح كل من: هاني طالب بلان «نادي قطر»، ومحمد خليفة السويدي «نادي الريان»، وحسن جمعة المهندي «نادي الخور» وخالد عبدالله السليطي «النادي العربي» لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد.



الرخصة الآسيوية



هذا، وقررت لجنة تراخيص شركات أندية كرة القدم في مؤسسة دوري نجوم قطر، الموافقة بالإجماع على منح شركات الأندية القطرية ترخيص دوري نجوم قطر «QSL» للمشاركة في مسابقات كل من الاتحاد القطري لكرة القدم «QFA» ومؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم «AFC» للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك لاستيفائها المعايير الإلزامية «الرياضية - البنية التحتية - الأفراد - المعايير القانونية والمالية والأعمال»، مع الإشارة إلى أن هذه التراخيص سارية لموسم واحد فقط «2023-2024».



والأندية هي: الأهلي، العربي، الدحيل، الغرافة، الخور، الريان، السد، السيلية، الشمال، الوكرة، المرخية، مسيمير، معيذر، قطر، وأم صلال.



كما قررت اللجنة منح تراخيص دوري نجوم قطر «QSL» للمشاركة في مسابقات الاتحاد القطري لكرة القدم «QFA» ومؤسسة دوري نجوم قطر «QSL» فقط، لشركات الأندية التالية: الخريطيات والشحانية.



إلى ذلك، اختتم المنتخب القطري لكرة القدم أمس، تحضيراته في معسكره الداخلي بالدوحة، قبل السفر اليوم إلى العاصمة النمساوية (فيينا) للانتظام في معسكر مغلق يستمر حتى 19 الجاري، يخوض خلاله 3 وديات مع منتخبات كرواتيا المحلي في 8 يونيو، ثم جامايكا في 15 من الشهر نفسه، وأخيرا نيوزيلندا في 19 يونيو المقبل.



ومن المقرر أن يتوجه المنتخب القطري إلى الولايات المتحدة الأميركية في 20 الجاري، للمشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو.