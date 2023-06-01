نيويورك - أ.ف.پ: وقف المئات من سكان نيويورك والسياح في شوارعها متسلحين بهواتفهم الجوالة للتمتع لدقائق بمشهد تموضع الشمس لدى غروبها وسط صفوف ناطحات السحاب في جزيرة مانهاتن، ونشر كثر منهم الصور البديعة على شبكات التواصل الاجتماعي.وفي الساعة الثامنة والدقيقة الثانية عشرة من مساء الثلاثاء 30 مايو، وكما كان متوقعا، بدت الشمس قبل أن تختفي، أشبه بكرة برتقالية في سماء نيويورك الزرقاء عند النقطة التي يتقاطع فيها الطرفان الشرقي والغربي في معظم شوارع مانهاتن، ومنها الشارع 42 الذي يمر بساحة «تايمز سكوير».وتحصل هذه الظاهرة أربع مرات في السنة، في كل منها لمدة يومين، قبل نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل الانقلابين الصيفي والشتوي وبعدهما. وهي تسمى «مانهاتنهنغ»، على وزن «ستونهنغ»، النصب التذكاري الصخري الكبير في جنوب إنجلترا الذي تعبر الشمس في وسطه خلال الانقلابين الصيفي والشتوي.وقالت جانيت ولفسون، وهي مدرسة علوم في لونغ آيلاند، الجزيرة التي تمتد شرق نيويورك، جاءت لالتقاط الصور لتعرضها على تلاميذها في اليوم التالي «إنه حدث رائع. إنها لحظة نيويوركية تماما».وأضافت المعلمة البالغة 47 عاما أنها ستفيد من الفرصة لتذكر التلاميذ بأن «الشمس ليست هي التي تغرب»، خلافا للانطباع البصري، بل «الأرض هي التي تدور وتتحول من الضوء إلى الظلام».وجذبت هذه الظاهرة، كالعادة، عددا كبيرا من المصورين المسلحين بعدسات بعيدة المدى، وكذلك السياح وسكان نيويورك الذين لم يترددوا في التوقف على الطريق، مما أعاق لبرهة وجيزة حركة مرور مركبات الدفع الرباعي وسيارات الأجرة الصفراء ودراجي التوصيل الذين يتشكل منهم المشهد اليومي المألوف في المدينة.وقال المصور باتريك باتشيلدر (59 عاما) الذي درج على تغطية هذه اللحظة أن صورة الشمس في ذاتها ليست هي المهمة، بل الأهم هم «الناس»، ومشهد «وجودها في السماء وسط الحشد، والاستمتاع برؤية شيء فريد في نيويورك».