أمستردام - وكالات: كشفت دراسة حديثة عن الأمراض حيوانية المصدر أن القطط تلعب دورا كبيرا في نقل الإصابة بفيروس كورونا في بيئتها المحيطة سواء للإنسان أو إلى حيوانات أخرى.وذكرت الدراسة، التي نشرت في دورية «مايكروبيولجى سبيكترم» الهولندية، انه بعد إجراء التجارب على ما يقرب من 16 قطة تعرضت للإصابة المباشرة بفيروس كورونا من خلال إنسان مصاب أو بشكل غير مباشر من بيئتها المحيطة، جاءت نتيجة فحص عينات القطط جميعها سواء عينات عن طريق الأنف أو عينات الدم إيجابية.ونقلت الدراسة عن البروفيسور فان دير بول، أستاذ علوم الفيروسات الناشئة وحيوانية المصدر بجامعة «فاخينينغن» الهولندية، قوله ان العينات المأخوذة من القطط تمت على مدار فترة 3 أسابيع وتم خلالها جمع عينات متنوعة من الفم والفضلات بمعدل 15 مرة على مدار تلك الفترة.وأكد البروفيسور دير بول أن انتقال العدوى أيضا بين القطط تأكد من خلال التجربة، بالإضافة إلى إمكانية نقل العدوى منها إلى الإنسان طالما أنه يتعرض لسوائل هذه القطط المصابة بالفيروس.