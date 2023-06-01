أديت دور وركيل النيابة في «ضرب نار».. وأبارك للصديقين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز على نجاح المسلسل

الروبوت لن تنجح في ابتكار الأفكاروتحليلها والتواصل مع المصادروهو محور العمل الصحفي

دعاء خطاب

doua_khattab

قال الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، إن الموضوع الرئيسي للدورة الـ18 لملتقى الإعلامي العربي وهو إعلام المستقبل ومستقبل الإعلام يعد من أهم الإشكاليات التي تواجه صناعة الإعلام بصفة مستمرة، ولكنها هذه المرة يأتي بعد تحديات صعبة واجهها العالم العربي خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، وتحديات انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف "المملوك"، في تصريحات خاصة لجريدة الأنباء الكويتية، أن التحديات السابقة أدت إلى تغيرات مختلفة في صناعة الإعلام، وأبرزها الصراع بين المواقع الإخبارية الرقمية والصحف المطبوعة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي والمخاوف بشأن الاعتماد عليه ليصبح بديلًا للصحفيين، إضافة إلى إشكاليات حرية الصحافة والمناخ العام وتعزيز مكانة الصحافة في الوسط العربي، علاوة على ظهور قضايا مشتبكة مع الصحافة والمحتوى الرقمي وصناع المحتوى، وهي كلها موضوعات هامة يتناولها الملتقى في دورته هذا العام.

وأبدى محمود المملوك، سعادته بالمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ18، للمرة الثانية بعدما سبق أن حضر فعاليات الدورة المنعقدة عام 2011، ومشاركة موقع القاهرة 24 كشريك إعلامي للملتقي.

أشار محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، إلى تجربة الموقع في استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن القاهرة 24 هو أول موقع إخباري في مصر يطلق مبادرة عام 2020 لإنتاج المحتوى دون تدخل بشري معتمدًا على الذكاء الاصطناعي، والذي تم تطبيقه على مراحل بدأت بكتابة الأخبار والتحليلات الصحفية، ثم بعد ذلك إنتاج فيديوهات ونشرات تليفزيونية عبر "روبوت" تتولى إنتاج المحتوى وإعداده، ومستمرين في هذا الطريق لتعزيز تدقيق المحتوى الصحفي، كما يسهم في تقليل هامش الخطأ، وتفريغ الصحفيين لمهام أخرى أكثر أهمية متعلقة بالتحليل والتعميق، والبحث وراء القصص الإخبارية.

وردًا على تساؤل حول خطورة الذكاء الاصطناعي على المستقبل المهني الصحفيين، أكد "المملوك"، استحالة إلغاء العنصر البشري في العمل الإعلامي، موضحًا أن الروبوت قد يقوم ببعض المهام المتعلقة بأداء المهام النمطية مثل رفع الأخبار لنشرها أو إدخال بعض المعطيات لتطبيق مثل شات جي بي تي لكتابة قصة صحفية، ولكنها لا تنجح في ابتكار أفكار وتحليلها والبحث عن إجابات للأسئلة، والتواصل مع المصادر، وهذا هو محور العمل الصحفي، فلن تستطع الروبوت القيام بها.

في سياق آخر علق محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، على مشاركته في المسلسل الرمضاني "ضرب نار"، قائلًا :"مشاركتي في هذا العمل جاءت نتيجة صداقتي للنجم الكبير أحمد العوضي، والذي أسند لي دور وكيل النيابة في المسلسل بسبب علمه بخبرتي بالتحقيقات خلال عملي بتغطية الملف القضائي والأمني"، مضيفًا :"أديت الدور والحمد لله المسلسل نجح خلال عرضه في موسم رمضان، وأتقدم بالتهنئة لصديقي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز على المسلسل".