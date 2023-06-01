يسمح للمسافرين بالمغادرة من الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفيرا للوقت والجهد ورفع مستوى الأداء والإنجاز، وفي هذا السياق أعلنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن افتتاح 3 مراكز جديدة لإجراء البصمة البيومترية اعتبارا من اليوم الخميس 1/6/2023 ليكون الإجمالي 5 مراكز مخصصة للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتكون أوقات العمل بها من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.



وفيما يلي مراكز البصمة البيومترية التي تستقبل المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون:



1 - محافظة حولي - مديرية أمن حولي.



2 - محافظة الفروانية - مديرية أمن الفروانية.



3 - محافظة الأحمدي - مديرية أمن الأحمدي.



4 - محافظة مبارك الكبير - مديرية أمن مبارك الكبير.



5 - محافظة الجهراء - مديرية أمن الجهراء.



وفيما يلي مركزا استقبال الإخوة المقيمين:



1 - قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة علي صباح السالم.



2 - قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة الجهراء.



وأوضحت الإدارة انه يمكن للإخوة المواطنين والمقيمين حجز مواعيد البصمة البيومترية عبر تطبيق سهل (منصة متى) في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw، مؤكدة انه يسمح للمسافرين بالمغادرة من الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة.