حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة قياديين سابقين لدى وزارة الصحة وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة إلحاق ضرر بأموال الدولة ناشئا عن إهمال إعمالا للمادة رقم 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند (1) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.



وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع التحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.