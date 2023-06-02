بيروت - ناجي شربل



توج رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، محاطا بعدد من أعضاء اللجنة الإدارية، فريق الأنوار الجديدة ببطولة لبنان في الكرة الطائرة لأندية الدرجة الأولى للرجال، في غياب الطرف الثاني بالدور النهائي لبطولة الموسم الحالي فريق سبيد بول شكا حامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة.



ولم يحضر سبيد بول إلى مجمع الرئيس اميل لحود الرياضي العسكري بالدكوانة لخوض المباراة الخامسة الفاصلة المعادة بقرار اتحادي، بعد تعطلها الأحد الماضي في قاعة حامات بالبترون، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم سبيد بول بشوطين مقابل شوط واحد للأنوار.



وبذلك يكون الأنوار الجديدة دون اسمه في السجلات الاتحادية بطلا للمرة الخامسة.