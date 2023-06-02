الدوحة - فريد عبدالباقي



فاز الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية جاسم البوعينين بمنصب رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم حتى 2027، وذلك خلال انتخاب الجمعية العمومية التي عقدت ظهر أمس.



وكان البوعينين المرشح الوحيد لخلافة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في رئاسة الاتحاد، والذي تم منحه لقب الرئيس الفخري للاتحاد.



وقد انتخبت الجمعية العمومية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري 2027-2023، وتضم كلا من: هاني طالب بلان، محمد السويدي، خالد السليطي، حسن المهندي، كما وافقت الجمعية العمومية على انضمام أندية لوسيل والبدع والوعب كأعضاء في الجمعية العمومية ضمن أندية الدرجة الثانية رسميا.



من جهة أخرى، أسند مجلس إدارة نادي أم صلال مهمة تدريب الفريق الكروي لمدة موسم واحد، إلى المدرب الفرنسي السابق لنادي الاتفاق السعودي باتريس كارتيرون خلفا للمدرب المغربي طلال القرقوري الذي تولى بدوره المهمة خلفا للقطري وسام رزق في منتصف الموسم المنصرم.



وستكون مهمة كارتيرون الأولى في أم صلال هي ملف اللاعبين المحترفين، حيث يسعى أم صلال للتعاقد مع لاعبين مميزين، لاسيما بعد أن استغنى النادي عن كل لاعبيه المحترفين الأردني ياسين بخيت، والمغربي عادل الرحيلي، والبرازيلي فينيسيوس أراوخو، والصربي أليكسا فوكانوفيتش، والمغربي عبدالله خفيفي.



ومن المقرر أن يخوض أم صلال معسكرا تدريبا في مدينة «إزميت» التركية خلال الفترة من 21 يوليو حتى 10 أغسطس المقبلين، سيخوض خلاله الفريق 4 مباريات متدرجة سيتم الإعلان عنها في وقتها، وذلك استعدادا لانطلاق الدوري القطري في 17 أغسطس المقبل.



وعلى صعيد متصل، أعلن النادي الأهلي عن تجديد التعاقد مع المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش لقيادة الفريق الكروي لمدة موسم إضافي ينتهي صيف 2024، وتولى نيبوشا تدريب الأهلي في منتصف موسم 2019-2020.



وفي شأن آخر، منح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدوحة شرف استضافة كأس التحدي العالمي الذي سيقام خلال يوليو المقبل.



وكان الاتحاد الدولي لكرة الطائرة قد أعلن عن قراره بعد دراسة طلبات تقدمت بها عدة دول، حيث شكلت قطر الخيار الأبرز لاستضافة نسخة العام 2023 من البطولة، التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.