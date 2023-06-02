اختارت الجمعية العمومية للاتحاد عبدالكريم الشملان رئيسا لمجلس الإدارة في دورته المقبلة (2023-2027).



وقال رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد المبارزة الكويتي حميد البلام عقب الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت مساء الأربعاء إن العمومية اختارت أيضا محمد المطيري نائبا للرئيس وحمد العوضي أمينا للسر وأحمد علي أمينا للصندوق وجوهر سالم أمين السر المساعد وراشد الشمالي أمين الصندوق المساعد ومنذر النصار عضوا.



وذكر أن أعضاء مجلس الإدارة الجدد هم أصحاب تخصص في لعبة المبارزة، ونتمنى لهم التوفيق والنهوض والتقدم في المبارزة.



وأوضح أن 8 أندية حضرت الجمعية العمومية من أصل 13 ناديا هي: القادسية واليرموك والجهراء والكويت والشباب والفحيحيل والقرين والصليبخات.