اختير الحارس المغربي ياسين بونو أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، الذي فاز به إشبيلية على حساب روما بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.



وبدا بونو سعيدا للغاية باللقب الذي توج به الفريق، مؤكدا أنه وزملاءه كانوا لديهم الثقة «في رفع الكأس بعد الوصول إلى هنا والموسم الذي قدمناه».



وقال بونو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة في ملعب بوشكاش أرينا ببودابست: «كنت واثقا بأن زملائي سيسجلون، هذا أول شيء»، بعد نجاحه في التصدي لركلة الترجيح الثانية من الفريق الإيطالي.



وعن صعوبة المواجهة التي امتدت طوال 147 دقيقة بما في ذلك الوقت الإضافي والمحتسب بدلا من الضائع، قال بونو: «حين تريد تحقيق الهدف لا يهمك فعليا ما أنت مقبل عليه»، موضحا أن إشبيلية «كانت لديه عقلية أنه بعد الوصول إلى هنا، وبالنظر إلى ما قدمناه على مدار الموسم، سنبذل كل شيء من أجل الفوز بالكأس».