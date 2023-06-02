يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس ترشحه خلال الأيام القادمة لخوض السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض منافسا رئيسه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين التي تشهد زحمة مرشحين بشكل متزايد.



وسينشر بنس المحافظ في 7 يونيو الجاري الذي يوافق يوم عيد ميلاده الـ64 مقطع فيديو لإضفاء الطابع الرسمي على دخوله السباق الرئاسي، وسيشارك في اجتماع بمدينة «دي موان» في ولاية أيوا، وينتهي اليوم على قناة «سي إن إن» الإخبارية، بحسب ما أفاد مقربون منه لوسائل إعلام عدة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.



وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، غير بنس توجهاته بسبب الهجوم على مبنى الكابيتول الذي هز الديموقراطية الأميركية في 6 يناير 2021.



وفي ذلك اليوم قاد مايك بنس، بصفته نائبا للرئيس جلسة في الكونغرس يصادق خلالها أعضاؤه على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية للعام 2020. وعلى الرغم من أن دوره شرفي أصر ترامب على أن يرفض بنس المصادقة على انتخاب بايدن.



ولم يمتثل حاكم ولاية إنديانا السابق لمطلب ترامب، فنمت عداوة قوية تجاهه بين أنصار الملياردير، ولدى هجوم عدد من هؤلاء على مبنى الكابيتول دعا بعضهم «لشنق» مايك بنس، الذي اضطر إلى الاختباء.



واعتبر بنس منذ ذلك الحين أن كلام الرئيس «غير مسؤول» و«عرضه للخطر»، كما رأى أن التاريخ سيحمل دونالد ترامب «مسؤولية» هذا الهجوم.



وتهدد القطيعة بين الرجلين فرص بنس، إذ مازال عدد كبير من أنصار ترامب يعتبرونه «خائنا».



وأفاد استطلاع للرأي أجراه موقع «ريل كلير بوليتيكس» RealClearPolitics، بأن نوايا التصويت لبنس لا تتجاوز 3.8%، بينما يتفوق ترامب حائزا على 53.2%.



ويتفوق على بنس أيضا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (22.4%)، الذي ينتهج خطابا محافظا جدا لكن بنبرة أكثر هجومية، كما تتفوق عليه بنسبة ضئيلة السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي (4.4%)، على الرغم من أن بنس يحضر لترشحه منذ شهور.



وبعد إصدار كتاب بعنوان «سو هيلب مي غود» So help me God، جال المذيع السابق مايك بنس في أنحاء البلاد ملقيا الخطب في ولايات من المحتمل أن تحدث فرقا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.



وقبل أسبوعين، أطلق حلفاؤه لجنة استكشافية للحملة بعنوان «كوميتيد تو أميركا» لدعمه وجمع الأموال.



وخلال الأيام المقبلة، يتوقع أيضا دخول شخصية جمهورية أخرى السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وهو حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي (60 عاما). وكان كريستي أيضا مقربا من دونالد ترامب قبل انقطاع العلاقات بينهما عقب الهجوم على مبنى الكابيتول.



وينضم هؤلاء إلى عدد متزايد من المرشحين يشمل أيضا السيناتور الجمهوري الأميركي الأفريقي الوحيد تيم سكوت، وحاكم أركنساو السابق آسا هاتشينسون ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، ما يمكن أن يعزز تشتت الأصوات، ويصب في صالح دونالد ترامب.



لكن ترامب البالغ 76 عاما يواجه اتهامات في نيويورك بارتكاب مخالفات، ويخضع لتحقيقات قانونية لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول وإدارته أرشيف البيت الأبيض.



ومن المرجح أن يواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين الرئيس جو بايدن الذي يعتزم الفوز بولاية ثانية.