منخفض خماسينى، وأجواء شديدة الحرارة وعاصفة ترابية ضربت أغلب أنحاء مصر امس، وامتدت للقاهرة الكبرى مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، وسط حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه للمرة الأولى في ربيع 2023 وصلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية - بحسب اليوم السابع - إلى أن البلاد تعرضت إلى منخفض حرارى (خماسينى) امس ويستمر اليوم بمصاحبة رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يستمر اليوم، حيث يمتد الارتفاع ليؤثر على كافة أنحاء الجمهورية.



ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات هامة للمواطنين في مقدمتها عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.



كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناه وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد في المناطق المكشوفة وارتداء الكمامة خاصة مرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض الصدرية، وذلك بسبب نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق تزامنا مع الموجة الحارة.