محمد الجلاهمة - مبارك التنيب



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطار، من ضبط أفريقي هرب من مطار الكويت الدولي، وذلك بعد تكثيف عمليات البحث والتحري بشأن الواقعة.



وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات واقعة هروب شخص من جنسية أفريقية من مطار الكويت الدولي.



إلى ذلك، قال مصدر امني إن الوافد غاني الجنسية، وانه استغل غياب العسكري المكلف بحراسته، حيث كان يؤدي صلاة العشاء فغادر الفندق ومن ثم كاونتيرات الدخول وتسلل الى داخل البلاد.



وأكد المصدر ان لجنة التحقيق بدأت بالاستماع الى قيادات في المطار وأيضا العسكريين المدوامين لمعرفة الخلل.