منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد عمليات مديرية أمن الأحمدي مساء أمس شخصين أحدهما مطلوب على ذمة قضية والآخر محكوم بالحبس 4 سنوات، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة المنقف وهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة .



وقال مصدر: إنه خلال تجول إحدى دوريات الإسناد تم الاشتباه بسيارة فأوقفها رجال الأمن، حيث اتضح ان سائقها ومرافقه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنهما اتضح أن أحدهما مطلوب على ذمة قضية ومحكوم بالحبس 4 سنوات، وبتفتيشهما احترازيا عثر على سجائر حشيش وكيس به مادة الكيميكال بالإضافة الى أدوات للتعاطي.