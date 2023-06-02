كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الطالبة جنان جابر الشريف بفوزها برئاسة البرلمان العربي للطفل لدورته الثالثة ولمدة عامين، مشيدا بهذا الإنجاز الذي يعد إنجازا كويتيا جديدا لأبناء الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا دعم القيادة السياسية للطاقات الشبابية وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا لها مزيدا من التفوق والنجاح ومستقبل زاهر.



وعلى صعيد متصل، كرم الشيخ فيصل الحمود اللاعب أحمد الخضاري بحصوله على ميداليتين فضيتين في فئة سبارك ركلايت وفئة المحترفين في بطولة الدراجات المائية المقامة في پولندا، مشيدا بجهوده وإصراره على تحقيق مركز متقدم حرصا منه على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا في المحافل والميادين، ورغم صعوبة المنافسات إلا أن شباب الكويت دائما طموح ومجتهد ويسعى الى تحقيق المزيد من النجاحات في شتى المجالات والميادين.



وأكد الشيخ فيصل الحمود أن شباب الكويت دائما محل فخر واعتزاز وإنجازاتهم مشرفة في جميع المجالات والميادين المحلية والدولية وننتظر منهم المزيد، فهم الشعلة المضيئة التي تحمل في ثناياها مستقبلا مليئا بالتميز والإصرار بحبهم لوطنهم وقيادتهم.