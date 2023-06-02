تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير دوقية لوكسمبورغ الكبرى لدى الكويت المحال من أبوظبي روبيرت لاور خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة.



وتمنى الشيخ سالم العبدالله للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في لوكسمبورغ.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية ليتوانيا لدى الكويت المحال من أبوظبي راموناس دافيدونس. وتمنى الشيخ سالم العبدالله للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في ليتوانيا.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى الكويت المحال من الرياض نيلسون جميل شعبان لابادي، وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في الأوروغواي.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية البرتغال لدى الكويت فرناندو دوري دي بريتو أي كونيا المحال من أبوظبي، وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في البرتغال.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية كوسوفو لدى الكويت المحال من الرياض لولزيم، وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في كوسوفو.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير كومنولث جزر الباهاما لدى الكويت المحال من نيويورك تاران سبنسر مكاي. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في باهاما.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية الإكوادور لدى الكويت المحال من الدوحة باسكوال ديل شيوبو. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في الإكوادور.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية فنلندا لدى الكويت المحال من الدوحة بيكيا فوتيلانين. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الفنلندية.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الكويت المحالة من أبوظبي ناتاليا المنصور.



ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات القيادة السياسية في الكويت، إلى قيادة وحكومة وشعب سلوفينيا الصديقة وتمنياته بالتوفيق للسفيرة في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية زامبيا لدى الكويت المحال من الرياض موليما دانكان.



ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى قيادة وحكومة وشعب زامبيا الصديقة وتمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير بربادوس لدى الكويت المحال من أبوظبي جابريل عبد.



ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى قيادة وحكومة وشعب بربادوس الصديقة وتمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية تشيلي لدى الكويت المحال من أبوظبي باتريسيو دياز بروتون.



ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى قيادة وحكومة وشعب تشيلي الصديقة وتمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية غواتيمالا لدى الكويت المحال من أبوظبي ويلي ألبرتو جوميز تيرادو.



ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى قيادة وحكومة وشعب غواتيمالا الصديقة، وتمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية مولدوفا لدى الكويت المحال من الدوحة ايوليان جريجوريتا.



ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى قيادة وحكومة وشعب مولدوفا الصديقة وتمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.