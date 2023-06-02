أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام أفرع البلدية في المحافظات بعمل جولات ميدانية على الإعلانات الانتخابية المخالفة لإنجاح العرس الديموقراطي لمجلس الأمة 2023.



وأكدت الإدارة أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية مراقبة المحلات والإعلانات بمحافظة الفروانية جاءت في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الشوارع الرئيسية والمعلقة على المنازل، فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات التي تشوه المنظر الحضاري. وأشارت إلى أن الجولات أسفرت عن تحرير مخالفتي إعلان انتخابي كبير خارج حدود المقر، بالإضافة الى إزالة 90 إعلانا مخالفا بجميع مناطق المحافظة.



ولفتت إلى تواصل المفتشين لجولاتهم الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، داعيا المرشحين الى الالتزام بأحكام القانون تجنبا للمخالفة والغرامة.