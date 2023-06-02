ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مجلس الجامعة يجتمع يوم الأحد المقبل، وسيبحث إعادة تشكيل لجنة مدير الجامعة التي تم إعلانها في الاجتماع السابق بعد اعتذارات واعتراضات عدة على تشكيلها السابق، مشيرة إلى أن الاجتماع سيكون بقاعة مجلس الجامعة في الدور العاشر بمدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية».



وأشارت إلى أن الاجتماع سيبحث عددا من ملفات الترقيات لأعضاء هيئة التدريس، والتي انتهت لجان الترقيات في الجامعة من إنجازها ورفعت إلى المجلس.



وذكرت المصادر أنه تم توجيه الدعوة بشكل عاجل إلى عمداء الكليات بجامعة الكويت لاجتماع سريع لمجلس الجامعة، مستغربة الاستعجال في تدشين عمل اللجنة أو تغيير أعضائها في وقت نحن فيه على أبواب انتخابات برلمانية وسيعقبها تشكيل الحكومة.



ولفتت إلى أن القائم بأعمال مدير الجامعة أبدى رغبته في الترشح لمنصب مدير الجامعة، وذكرت أن هناك اعتراضات حول رئاسة اللجنة بدرجة أستاذ مشارك رغم وجود درجات علمية أعلى وهذا يخالف الأعراف الأكاديمية وان هناك اعتذارات عن عضوية اللجنة المشكلة.