طارق عرابي



أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية عزارة الحسيني، اهتمام كل من اتحاد منتجي الدواجن والاتحاد الكويتي للأغذية بمتابعة موضوع بيع الدواجن الحية، لاسيما بعد الكتاب الأخير الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والمتعلق بإغلاق محلات بيع الدواجن الحية في المناطق السكنية.



وأشار الحسيني في رده على الهيئة العامة للغذاء في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن كتاب هيئة الغذاء الأخير إنما يتحدث عن التنسيق والتنظيم لنشاط بيع الدواجن الحية، ولا يتحدث عن الإغلاق، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود تنسيق كامل بين اتحاد منتجي الدواجن الحية ومستثمري معارض البيع، والهيئة العامة للغذاء والتغذية.



وأوضح أن هذا التنسيق يتركز على ضمان واستدامة سلامة الأغذية، واتباع أفضل السبل التي تحقق هذه الغاية، دون المساس بمصالح ورغبات المستهلكين أو إلحاق الضرر بالمستثمرين والمنتجين وأصحاب معارض الدجاج الحي. وأضاف أن كلا من الاتحاد والمستثمرين وأصحاب المعارض، حريصون على الالتزام وتنفيذ جميع الاشتراطات التي تطلبها الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والجهات الحكومية كافة، والتي من شأنها المحافظة على استدامة وتعزيز هذا النوع من الأغذية ومن ثم الحفاظ على صحة المستهلك الذي هو الهدف الأسمى في نهاية الأمر.



وفي الإطار نفسه، أوضح الحسيني في كتابه أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين حريصة على استهلاك الدجاج الحي ومنذ فترة طويلة، ولم تنشأ أي مشاكل تخص سلامة هذه الأغذية، لذا فإن كل الاتحاد ومنتجي الدواجن يستجيبون دوما لتلبية رغبات هذا النمط الاستهلاكي.



وبينما أكد الحسيني على وجود تنسيق مستمر بين كل من الاتحاد وهيئة الغذاء في سبيل تذليل الصعوبات التي تحقق مصلحة المستهلك، أشار إلى الاستعداد للتنسيق مع كل من هيئة الغذاء وبلدية الكويت للاتفاق على صيغة مشتركة تضمن تحقيق هذه الأهداف وضمان تطبيقها.