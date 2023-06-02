

محمد راتب



أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس عن تعهد الجمعيات التعاونية بتوفير مواقع لشركة الدرة للعمالة، وذلك عبر فتح 4 أفرع جديدة في 4 محافظات مختلفة للتسهيل على المواطنين.



وقال الفارس في تصريح صحافي: إن الاتحاد سيدعم شركة الدرة، والالتزام بتوجه مجلس الوزراء القاضي بتخفيف الأعباء عن الأُسر الكويتية من خلال تفعيل مهام الشركة في تشغيل وجلب العمالة المنزلية الماهرة بأسعار تنافسية، وفتح أسواق جديدة من دول العالم.



وأكد أن اتحاد الجمعيات التعاونية يدعم المجلس الحالي والإدارة التنفيذية لتصحيح أوضاع الشركة باعتبار الاتحاد يستثمر بنسبة 60% فيها، ويسهم في دعم تحويلها للربحية والاستمرارية من خلال توفير أماكن جديدة، واستقطاب الكفاءات الكويتية، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية للشركة.