انتهاء 75% من أعمال الخرسانة بالمباني الملحقة بالمساجد



عاطف رمضان



كشفت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الأنباء»، عن مستجدات الأعمال في العقد رقم 1441 لشرق مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرة الى انجاز 75% من الأسقف الخرسانية بالبيوت، وأنه جار أعمال التشطيبات للبيوت الحكومية. وأضافت المصادر انه جار العمل على إنهاء أعمال الخرسانة بالمساجد المحلية، وتم انجاز 75% من أعمال الخرسانة بالمباني الملحقة بالمساجد، وإنجاز 40% من أعمال الخرسانة المسلحة بالسوق المركزي، وكذلك جار إنهاء أعمال شبكات البنية التحتية وفرش طبقات الإسفلت بالطرق.