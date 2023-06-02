أكدت خبيرة علم الحشرات والاستاذ المساعد في «التطبيقي» د.جنان الحربي ان العديد من البشر ينظرون الى الحشرات على انها تسبب العديد من المشاكل المرضية وتواجد الاوبئة، مستدركة بالقول: لكن العلماء يسعون دائما لاستغلال فوائد الحشرات في منفعة الإنسان.



وقالت د. جنان الحربي إن اجنحة الحشرات في العادة تكون محملة بالبكتيريا الضارة والميكروبات، وايضا تتخذ تلك الحشرات اجراءاتها الوقائية عن طريق انتاج مواد بروتينية مضادة فعالة تمكّنها من العيش في الاوساط الملوثة بالميكروبات.



وأشارت إلى الحديث الشريف في هذا المجال، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء» رواه البخاري (3320)، مؤكدة انه ثبت علميا ان اجنحة الذباب بأنواعه المختلفة تحتوي على بكتيريا ضارة وبكتيريا نافعة الى جانب احتوائها على أجهزة مناعية تسهم في تقليل فرص اصابة تلك الحشرات بأي مرض ينجم عن حمولتها البكتيرية.



وتابعت: تمتلك بعض اجنحة الحشرات مثل الزيز واليعسوب والسيكادا هياكل نانوية تقتل البكتيريا عند ملامستها، وباستخدام ادوات التصوير المتقدمة والتحليلات البروتينية، حدد الباحثون في جمعة بريستول والينوي كيف تلحق هذه الهياكل الضرر بالبكتيريا وهذا ما يثبت صحة حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.



واضافت د. جنان الحربي بقولها: تمكن العلماء من تطوير طلاء حديث للأدوات المستخدمة في زراعة العظام مستوحاة من أجنحة تلك الحشرات. هذا الطلاء لا يمزق البكتيريا الضارة فحسب، بل يعمل كجهاز مراقبة، يحذر من فشل زراعة العظم الوشيك. واشار الباحثون في جامعة الينوي وبريستول إلى أن استخدام تلك الطلاء الذي يعمل على مكافحة البكتيريا يمدنا بحلول كثيرة لمشكلات مستعصية تنشأ من زراعة العظام او تركيب الاطراف الاصطناعية.



وقالت: وفقا لقائد الدراسة تشنغ تساو، أستاذ العلوم والهندسة في الينوي، لم تكن لدينا حلول جذرية كافية للتعامل مع الالتهابات التي تصيب ما يصل الى 10% من مرضى زراعة العظام. فاستخدامنا لأيونات المعادن الثقيلة في محاربة البكتيريا المسببة للالتهاب قد تسبب تلفا للانسجة المجاورة لمكان الزراعة، كما ان الزرعات العظمية المغلفة بأدوية المضادات الحيوية تكون في بعض الاحيان غير فعالة خاصة في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهي مشكلة متنامية في عالم الطب.



وزادت: لذلك ابتكرنا طبقة رقيقة من رقائق معدنية مستوحاة من تركيب أجنحة الحشرات تتكون من أعمدة نانوية تتفاعل مع البكتيريا وتثقبها مما تتسبب في موتها. فإن استخدامنا لهذه التقنية الميكانيكية لقتل البكتيريا يسمح لنا بتجاوز الكثير من المشاكل التي نواجهها باستخدام الاساليب الكيميائية التقليدية. ولم يكتف العلماء بذلك بل قاموا أيضا بتضمين اجهزة استشعار دقيقة مرنة قادرة على قياس الضغط الميكانيكي على غرسات العظام المطلية بالطلاء المستوحاة من أجنحة الحشرات لتقوم بإرسال تنبيهات إذا كان الضغط على المفصل الاصطناعي أكثر من اللازم. وقال الباحثون ان هذه النتائج قد تساعد في تصميم اسطح افضل مضادة للميكروبات للتطبيقات الطبية الحيوية مثل زراعة الاسنان والاجهزة التي لا تعتمد على المضادات الحيوية.