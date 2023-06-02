دارين العلي



اعتمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق أبو رقبة في قرار وزاري، شروط اعتماد مهندسي التكييف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركات التكييف.



ويقضي القرار رقم 169 بتشكيل لجنة تضم في عضويتها أربعة أعضاء من الوزارة وأربعة من جمعية المهندسين على أن يكون الرئيس من الجمعية.



وحدد القرار شروط اعتماد مهندسي التكييف والكهرباء غير الكويتيين، بألا تقل خبرة المهندس غير الكويتي عن 5 سنوات، وألا يتجاوز عمره 65 عاما، وأن يجتاز المهندس جميع الاختبارات التي تحددها اللجنة، وأن يكون حسن السمعة، وأن يكون اعتماد المهندس الذي يعمل في القطاع الحكومي لتقديم المشاريع التي تختص به جهة العمل بعد اجتياز المقابلة الشخصية، ويجب أن تضع اللجنة اللائحة التنفيذية لعملها وتستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص.



كما حدد القرار في مادته الأولى 6 شروط لاعتماد مهندسي التكييف والكهرباء، وهي أن يكون حاصلا على بكالوريوس في تخصص هندسة الميكانيك والكهرباء أو الالكترونيات من جامعة الكويت أو جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين، ومسجلا في التأمينات الاجتماعية ويعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو شركات التكييف عملا كليا أو جزئيا وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، ومن حسني السمعة ولم يسبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يتم اعتماد المهندس الذي يعمل في القطاع الحكومي لتقديم المشاريع التي تخص الجهة التابعة لها بعد اجتياز المقابلة الشخصية.



وأوضح الوزير ابورقبة خلال استقباله رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل وأمين سر الجمعية م.فهد ارديني العتيبي بحضور عدد من المديرين والمهندسين العاملين في الوزارة، أن هذا القرار يهدف الى تنظيم اعتماد مهندسي التكييف والكهرباء ويحد من استخدام التراخيص الممنوحة لبعض المهندسين غير الكويتيين الذين لم يتم اعتمادهم في عمليات إيصال التيار والمخططات الكهربائية، مؤكدا أن هذه خطوة أولى تهدف الى تكويت القطاع وفتح آفاق عمل جديدة للمهندسين الكويتيين بالقطاع الخاص ومن خلال المكاتب الهندسية التخصصية.



ومن جهته، أشاد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل، بتعاون الوزير ابورقبة لتحقيق هدف تكويت القطاع وفتح آفاق لعمل المهندس الكويتي بالقطاع الخاص وتحقيق خدمة نوعية للمواطن الكويتي، مؤكدا ان الجمعية تفتخر برئاسة هذه اللجنة وجاهزة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمهندسين الراغبين بالعمل في هذا المجال سواء الكويتيون أو غير الكويتيين.



وأكد العتل استعداد الجمعية للتعاون والإسراع باعتماد المهندسين المتقدمين لمزاولة المهنة بقطاعي الكهرباء والتكييف بأسرع وقت ممكن ولن تتجاوز مدة الاعتماد الأسبوعين التي حددها القرار الوزاري، مشيرا الى خبرة الجمعية في تأهيل وتدريب المهندسين وإجراء المقابلات والاختبارات بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والخبرات الهندسية التي يضمها كادر مجلس التصنيف الهندسي بالجمعية.