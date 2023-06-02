محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية إشبيلية التعاونية فهد البيدان لـ «الأنباء»، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشؤون لإنشاء أول ممشى صخري في الكويت والخليج، وذلك بعد إيعاز من الوزيرة م.مي البغلي لجهة الاختصاص باختيار جمعية أو أكثر لتوقيع بروتوكول تعاون معها لتسخير إمكانيات الجمعية بما يعود بالنفع على أهالي المنطقة بشروط أهمها قوة ملاءة الجمعية ومتانة مركزها المالي، والتي توافرت في جمعية إشبيلية.



وقال البيدان انه حضر توقيع البروتوكول أعضاء مجلس الإدارة: نايف البغيلي وعبدالرحمن المطيري وسعد النمشان ومحمد المرشاد، مبينا أن البروتوكول تضمن قيام الجمعية بصيانة وتجهيز وتجميل الممشى الخاص بالمنطقة وتزويده بأحدث الأجهزة الرياضية، وتخصيص مساحة مناسبة من الممشى وفرشها بالحصى الذي يساعد على تخليص الجسم من الطاقة السلبية من خلال المشي عليها حافي القدمين، وتعتبر هذه الميزة في هذا الممشى الأولى من نوعها في الكويت.