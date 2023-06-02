أصبحت المنازل الذكية والمستدامة الخيار المفضل لأغلب المقبلين على بناء بيت العمر في الكويت ودول المنطقة، وذلك من خلال إدخال أحدث التقنيات المنزلية الرقمية والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتعددة التي تسهل الحياة وتقدم أكبر قيمة للعملاء.



وخلال الفترة الماضية شهدت الكويت تزايد أعداد الشركات المحلية المتخصصة في تركيب أنظمة المنازل الذكية، حيث من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية التي تحول المنازل للعمل بشكل ذكي ومتطور خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتحول المنازل من الطرق التقليدية الحالية لتعتمد على الأتمتة الكاملة، والتي تحقق التوفير في فواتير الكهرباء والماء.



وفي هذا السياق يقدم المالك لشركة التمديدات الذهبية خالد العازمي مجموعة من النصائح للمستهلكين في الكويت عليهم الانتباه إليها عند التعاقد مع الشركات الكهربائية والتي تتركز في اختيار شركة ذات موثوقية وخبرة سابقة في العمل والابتعاد عن مقاولي الشارع، مع ضرورة تهيئة البنية التحتية لاستقبال التوسعات التكنولوجية مستقبلا مثل نقاط شحن السيارات الكهربائية والمصابيح الكهربائية الذكية والإضاءة الموفرة والتوسع في تركيب كاميرات المراقبة والاستشعار عن بعد والاعتماد على الطاقة المتجددة.



وقال ان المستهلك عليه اختيار شركات الكهرباء والإضاءة والأسلاك والمواسير المعتمدة من قبل الجهات الصناعية في الكويت حتى لا يقع ضحية لبعض المقاولين غير المؤهلين لتنفيذ البيوت الحديثة.



يذكر أن خالد العازمي لديه خبرة ممتدة لنحو 10 سنوات في مجال الكهرباء، ويطمح لأن تصبح شركة التمديدات الذهبية من الشركات الرائدة في مجال الكهرباء بالكويت والمنطقة بفضل التزامها الصارم بالمعايير الصناعية ووضع مصلحة العميل كأولوية.