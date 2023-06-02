عبدالحميد الخطيب



منذ حصوله على درجة الماجستير والتي تناول خلالها موضوع «تشخيص الرجال لأدوار النساء في المسرح الكويتي، والفنانان عبدالعزيز النمش وعبدالناصر درويش نموذجان لذلك»، واصل النجم القدير حسن البلام العمل بإصرار حتى حصل أخيرا على درجة الدكتوراه في فلسفة المسرح من قسم الدراسات المسرحية بكلية الآداب - جامعة الاسكندرية، والتي جاءت تحت عنوان «تمايز الأداء التمثيلي الكوميدي بين عروض الإنترنت المباشرة والعرض المسرحي الحي»، وذلك في إطار سعيه لزيادة ثقافته الشخصية، والإلمام بمصطلحات جديدة تضيف له ولمهنته.



«الأنباء» تواصلت مع البلام، المعروف بأخلاقه العالية وتواضعه الجم، والذي دائما يؤكد أن الدرجات العلمية التي يحصل عليها لن تؤثر في شخصيته أبدا، وسيظل كما هو دون تغيير، لأن هذه طبيعته، وباركنا له هذا الإنجاز العلمي المتميز، ومنها للأعلى إن شاء الله يا (أبو مزيان)، فعبر عن سعادته بتحقيق طموحه العلمي، متمنيا للجميع التوفيق.



وفي السياق نفسه، نقل البلام إلى جمهوره في «السوشيال ميديا» مشاعر السعادة التي اعترته بهذه المناسبة، وقال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بفضل من الله سبحانه حصولي على شهادة الدكتوراه في فلسفة المسرح من جامعة الإسكندرية، الحمد لله على كل شيء»، لتنهال عليه التهاني من نجوم الفن ومحبيه في كل مكان.



من جانب آخر، أعلن البلام عن فتح عروض جديدة لمسرحيته «شيخ روحاني» خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مسرح نادي اليرموك بمشرف، وهي من بطولته ويشاركه فيها فريق «قروب البلام»: زهرة عرفات، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، عبدالله الخضر، خالد السجاري، عبدالله البدر، علي الحسيني، غادة الزدجالي، والعمل تأليف: أحمد العوضي، إخراج: عبدالله البدر.



يذكر أن النجم القدير حسن البلام يشارك بمسرحيته «الحرب العالمية السادسة» في فعاليات «جولة المملكة» التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، والعمل من تأليف: تغريد الداود، إخراج: عبدالله البدر، ومعه في البطولة كل من: زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالله البدر، نوف السلطان، خالد السجاري، علي الحسيني، وتدور أحداثها حول مجموعة من الأشخاص من مجتمع واحد، مختلفين عن بعضهم البعض، صادف تواجدهم أثناء تعرض شارع عام لانفجار إشعاعي كبير ترك آثاره الخطيرة عليهم، لنرى بعدها قدرتهم على التعايش فيما بينهم بعدما أدركوا أن مصيرهم واحد.