مفرح الشمري



لتواجدهم في مدينة الضباب، قام الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع والمخرج القدير علي الريس وعبدالله غانم بزيارة الى المطرب القدير شادي الخليج في مقر تواجده بمستشفى «London Clinic» الذي وصل إليه منذ الأسبوع الأول لشهر مايو الماضي لاستكمال علاجه.



اللقاء كان بمنزلة لقاء الكبار بين «شادي الخليج» و«بومنقذ» عبدالعزيز السريع المتواجد هناك في رحلة علاجية، لكن للعلاقة الوطيدة الذي تجمع «بوعلي» شادي الخليج و«بومنقذ» قرر الأخير زيارته للاطمئنان على صحته، مستذكرا أمام المخرج القدير على الريس وعبدالله غانم مسيرة «شادي الخليج» الحافلة بالكثير من الإنجازات في الساحة الغنائية سواء بأغانيه العاطفية أو الوطنية.



من جانبه، أكد المخرج القدير على الريس لـ «الأنباء»، أنه دائم السؤال على المطرب القدير شادي الخليج، وأنه من رواد ديوانيته في الكويت، متمنيا له الصحة والعافية والعودة للبلاد سالما معافى من رحلته العلاجية.



وأشار «بومحمد» على الريس، الى انه زار المطرب القدير شادي الخليج برفقة صديقه عبدالله غانم المحب للكويت وأهلها، معبرا عن سعادته عندما التقى الكاتب القدير عبدالعزيز السريع عند المطرب شادي الخليج، ومثمنا الكلمات الذي ذكرها «بومنقذ» بحق المطرب القدير شادي الخليج، الذي يتمنى له وللكاتب القدير عبدالعزيز السريع الشفاء التام في رحلتهما العلاجية.