يحيى حميدان



يسعى الكويت للخروج بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على نواذيبو الموريتاني في العاصمة نواكشوط مساء اليوم في ذهاب تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، قبل لقاء الإياب الذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه في منطقة كيفان.



ويدرك «الأبيض» خصوصية هذه المواجهة التي تقام على أرضية ملعب الشيخ ولد بيديا ذي العشب الصناعي، ما يعني أن اللاعبين سيكونون مجبرين على التكيف مع الأرضية بسبب اختلاف سرعة الكرة وحاجتهم الى نوعية خاصة من الأحذية.



ووصل الفريق الكويتاوي للدور الثاني من التصفيات عقب فوزه على شبيبة الساورة الجزائري 1-0 ذهابا في كيفان، وتعادله 1-1 إيابا في الجزائر، فيما تجاوز نواذيبو عقبة شباب الأردن 4-1 في نواكشوط، قبل أن يخسر في عمان 0-1.



ويلتحق المتأهل من مباراة الكويت ونواذيبو بالمجموعة الرابعة في نهائيات كأس الملك سلمان التي ستقام خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين في السعودية بنظام التجمع، إلى جانب الرجاء المغربي حامل اللقب وشباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.



ووصل «العميد» إلى نواكشوط الثلاثاء الماضي، وهو ما أجبر المدرب الصربي بوريس بونياك على تخفيف الأحمال البدنية في التدريبات لتفادي الإرهاق بسبب رحلة الطيران الطويلة التي استغرقت 18 ساعة، هذا بخلاف ضغط المباريات الكبير في الآونة الأخيرة، والتي حصل خلالها الفريق على لقبي كأس سمو الأمير ودوري «زين» الممتاز في الشهر الماضي، بالإضافة إلى حصوله سابقا على لقب الكأس السوبر في نوفمبر الماضي.



ويعرف بونياك أن لقاء اليوم لا يقبل التراخي وعليه الدفع بكامل عناصره الأساسية، حيث يتوقع أن يحمي عبدالرحمن كميل المرمى، مع تواجد رباعي الدفاع محمد فريح وفهد الهاجري والتونسي بلال عيفة ومشاري غنام، فيما سيعتمد على المغربي مهدي برحمة وعلي حسين وأحمد الظفيري في وسط الميدان، على أن يدفع بالثلاثي البحريني محمد مرهون والتونسيين طه ياسين الخنيسي وياسين العامري في المقدمة مع بعض الواجبات الدفاعية التي سيتم تكليفهم بها لتفادي تعرض خط الدفاع للضغط من جانب لاعبي نواذيبو الذين يجيدون نقل الكرة والتحرك في المساحات.



وقبل أيام توج نواذيبو بلقب الدوري الموريتاني للمرة السادسة على التوالي والـ 11 في تاريخه بفارق نقاط كبير عن أقرب مطارديه، وهو فريق الشمال وصل إلى 21 نقطة، كما بلغ الفريق نصف نهائي كأس موريتانيا.



ويقود نواذيبو المدرب الإسباني أرتيز لوبيز غاراي، وهو يمتلك خبرة تدريبية لا بأس بها بعد قيادته عدة فرق في بلاده منها تينيريفي والباسيتي ونومانسيا.



وتضم تشكيلة نواذيبو 5 لاعبين في المنتخب الموريتاني، وهم: المدافعون إبراهيما كيتا ونوح محمد العبد والسالك الدمين، ولاعب الوسط محسن بده، والمهاجم حمية الطنجي.



ويقود لقاء اليوم طاقم حكام إماراتي بقيادة حكم الساحة عادل النقبي، ويساعده على الخطوط كل من جمعة المخيني وياسر سبيل والحكم الرابع سلطان محمد.