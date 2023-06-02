يعقوب العوضي



دشن كاظمة مشواره بالمجموعة (أ) في البطولة الآسيوية الـ ٢٥ لكرة اليد بفوز كبير على الهند الهندي بنتيجة 43 -20، في لقاء من طرف واحد سيطر فيه «السفير» على الملعب وحقق نتيجة كبيرة، كما فاز لاعبه مبارك دحل بجائزة رجل المباراة.



وسيلتقي «البرتقالي» اليوم بفريق فولاذ الإيراني في الـ 7 مساء في الجولة الثانية من البطولة.



وفي البطولة نفسها، فاز الكويت على النجمة البحريني في المجموعة (ب) بنتيجة ٣٨- ٣٦، كما سيلتقي بفريق شاهد الإيراني في الـ 3 عصر اليوم ضمن الجولة الثانية.



إلى ذلك، قاد المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده فيصل صيوان أول تدريبات المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد في المعسكر الداخلي في «أرينا مول» صباح أمس وركز على عدة جوانب بدنية وتكتيكية، كما طبق بعد الخطط.



وشهدت التدريبات تنافسا على إثبات الذات في الميدان فيما بين اللاعبين، كما حرص إخصائي العلاج الطبيعي جيرارد بأول على توفير برنامج غذائي خاص باللاعبين يساعدهم على زيادة الإنتاجية البدنية ورفع المعدل العام للياقة وزيادة قوة التحمل وتفادي الإصابات.



وفي الإطار نفسه، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس، أن الجميع يعمل على قدم وساق للوصول بالمنتخب الوطني إلى أفضل حالة من الجاهزية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة الاتحاد لتذليل العقبات وعلى رأسهم أحمد الشحومي رئيس الاتحاد.



وأوضح الخميس أن أعضاء مجلس الإدارة يتواصلون بصورة يومية مع الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية للوقوف على احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم.