سيكون ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن مسرحا غدا السبت لنهائي تاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي ويجمع بين مان يونايتد وجاره مان سيتي، وهي مواجهة بين الحاضر والتاريخ والعراقة لا تنقص فريقين بينهما ما صنع الحداد في عالم كرة القدم، وهي مواجهة بين مدرب قدير يلقب بالفيلسوف هو بيب غوارديولا في «السيتي»، ومدرب قادم بقوة إلى عالم الكرة الإنجليزية هو الهولندي إيريك تين هاغ الذي سجل نجاحا معقولا في موسمه الأول مع «اليونايتد» فقاد الفريق إلى لقب كأس رابطة المحترفين واحتل المركز الرابع بالدوري.



كأس ألمانيا



يتقابل فريقا لايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت للمرة الأولى في نهائي كأس ألمانيا غدا أيضا، ويدافع الأول عن لقبه الذي حمله للمرة الأولى بالموسم الماضي، مؤكدا دخوله عالم الكبار في الكرة الألمانية من الباب الواسع، أما فرانكفورت فقد تأسس مع نهاية القرن التاسع عشر (124 سنة)، ورغم أنه لا يحمل لقب بطل الدوري سوى مرة واحدة قبل عهد «البوندسليغا»، إلا أنه أحد أبطال الكأس التاريخيين، فقد توج باللقب 5 مرات آخرها 2018.



إيطاليا



تبدأ مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي باقامة لقاء وحيد يجمع بين ساسولو وفيورنتينا، فيما تستكمل المنافسات غدا بلقاءات تورينو مع إنتر، وإمبولي مع لاتسيو، وكريمونيزي مع ساليرنتانا.



وتعتبر المباريات غير مؤثرة على صعيد الترتيب وحسابات التأهل للبطولات الأوروبية أو صراع البقاء.



فرنسا



تختتم غدا منافسات الدوري الفرنسي باقامة مباريات المرحلة الـ 38 الأخيرة من عمر المسابقة، حيث يلعب البطل باريس سان جرمان مع كليرمون، وأوكسير مع لانس، وأجاكسيو مع مرسيليا، وبريست مع رين، وموناكو مع تولوز، ونيس مع ليون، وتروا مع ليل، وريمس مع مونبيلييه، ولوريان مع ستراسبورغ، ونانت مع أنجيه.



ميسي يرحل عن باريس



من المقرر أن يرحل النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي مع نهاية الموسم الحالي.



وقال المدير الفني للنادي الباريسي كريستوف غالتييه أمس، إن ميسي سيخوض «آخر مباراة في بارك دي برينس (ملعب سان جرمان)» غدا السبت.



وأضاف غالتييه مشيدا بميسي: «لقد حظيت بشرف تدريب أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم»، وأعرب عن أمله في أن يتم استقبال ميسي في الستاد بأحسن شكل ممكن.