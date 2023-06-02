تركزت أنظار العالم أمس على العاصمة الأردنية عمان التي شهدت حفل الزفاف الملكي الكبير لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الشابة السعودية رجوة آل سيف، والذي عقد وسط الأفراح العارمة التي تعم جميع المحافظات منذ أسابيع احتفاء بهذه المناسبة السعيدة. ووقع الأمير حسين (28 عاما) والعروس رجوة (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، ووقع على العقد كذلك العاهل الأردني ووالد العروس خالد



آل سيف، وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك كشاهد، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا وكبار الضيوف في شرفة قصر زهران.



وحضر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وحرمه حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في استقبال المهنئين صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله.



وفور عقد القران حصلت العروس رجوة زوجة ولي عهد الأردن على لقب «أميرة». وقال الديوان الملكي الأردني في بيان انه «صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد



آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد».



وكان الملك عبدالله والملكة رانيا في استقبال ضيوف الزفاف من ملوك وأمراء وممثلي زعماء ورؤساء الدول وكبار الشخصيات العالمية وعلى نغمات معزوفات القوات المسلحة، وعقب اكتمال وصول الضيوف وصل العريس الأمير الحسين وارتدى بذلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشبه تصميم بذلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.



ثم وصلت العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في سيارة رولز رويس «فانتو في» سوداء صنعت عام 1968 وكانت أقلت الملك عبدالله والملكة رانيا في زفافهما أيضا. وارتدت العروس فستانا أبيض مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون.



وحضر الحفل أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وعقيلة الرئيس الأميركي جيل بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته، وملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث، وولي العهد الدنماركي فريدريك كريستيان وزوجته.



كما حضر ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ووالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وملك ماليزيا وولي عهد النرويج الأمير هاكون وغيرهم.



وشهدت مختلف ميادين وساحات العاصمة عمان والمحافظات المخصصة للاحتفــــالات، حضــــــــورا جماهيريا كبيرا، عبر خلالها الأردنيون عن ابتهاجهم وفرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الشعب الأردني كافة.





فستان العروس من توقيع إيلي صعب



وكالات: كشف برنامج صباح العربية أن المصمم اللبناني إيلي صعب هو الذي وقّع ثوب زفاف الأميرة رجوة آل سيف. وبدت إطلالة العروس عصرية وبسيطة إذ اختارت من ثوبا أبيض بتصميم ضيق ترافقه تنورة واسعة من الخلف. تميز التصميم بكمين طويلين وقصة غير متوازية عند العنق، وقد ترافق مع ذيل طويل وطرحة من التول تزينت بالتطريز. وقد تممت العروس إطلالتها بتاج مرصع بالماس من Fredjewelry سبق أن ظهرت به الملكة رانيا، وأقراط تدلت من أذنيها. واختارت العروس حذاء مسطحا باللون الأبيض.



فصاحة إمام الحضرة الهاشمية تلفت الأنظار



أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفصاحة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، الذي عقد قران ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله على الشابة السعودية رجوة آل سيف في قصر زهران بعمان أمس.



ووفقا للتقاليد، بدأ الإمام الخلايلة مراسم عقد القران بالحديث بطلاقة وبلغة عربية سليمة عن الزواج وأهميته في الإسلام. وتحدث عن فرحة «ابي الحسين بابنه وما أسعد أميرنا ببر أمه وأبيه وما أفرحه ببرهما بعد باريه». وقال «ما أعلى كلمة الأردن اليوم وما أجلاها وما أوضحها على جبين الحسين وأحلاها وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها».