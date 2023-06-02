بات انضمام نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس لخوض السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض شبه مؤكد، ولم يبق سوى إضفاء الطابع الرسمي على هذا الترشح بالإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة.



وسينشر بنس في7 يونيو الجاري الذي يوافق يوم عيد ميلاده الـ64 مقطع فيديو يتضمن الإعلان عن خوضه السباق الرئاسي لينافس رئيسه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين التي تشهد زحمة مرشحين بشكل متزايد. وقبل أسبوعين، أطلق حلفاء مايك بنس لجنة استكشافية لحملته الانتخابية المرتقبة بعنوان «كوميتيد تو أميركا» لدعمه وجمع الأموال.



وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، غير بنس توجهاته بسبب الهجوم على مبنى «الكابيتول» الذي هز الديموقراطية الأميركية في 6 يناير 2021.



وتهدد القطيعة الحالية بين ترامب وبنس فرص الأخير في السباق الرئاسي، إذ مازال عدد كبير من أنصار ترامب ينددون بمعارضته مواقف الرئيس السابق خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.



كما يواجه بنس منافسة قوية مع مرشحين جمهوريين وفقا لاستطلاعات الرأي، لاسيما من جاني حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي ينتهج خطابا محافظا جدا لكن بنبرة أكثر هجومية، وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.